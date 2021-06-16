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Oluklu kertenkele paniğe neden oldu!

DHA
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Giriş: 16.06.2021 16:40
Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaputuna giren oluklu kertenkele, yılan zannedilince paniğe neden oldu. Kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ormanlık alana bırakıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de, bir evin oturma odasındaki çekyatın içine giren yılan, evdekilerin yardım istediği komşu tarafından yakalanmıştı.
Oluklu kertenkele paniğe neden oldu!
Oluklu kertenkele paniğe neden oldu!
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