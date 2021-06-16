Oluklu kertenkele paniğe neden oldu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobilin kaputuna giren oluklu kertenkele, yılan zannedilince paniğe neden oldu. Kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ormanlık alana bırakıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de, bir evin oturma odasındaki çekyatın içine giren yılan, evdekilerin yardım istediği komşu tarafından yakalanmıştı.