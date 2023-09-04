Okullarda "uyum haftası" başlıyor! İşte İstanbul trafiğinde son durum

İlkokul 1'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başlıyor. Peki istanbul trafiğinde son durum ne? Ayrıntıları A Haber Murat Dada aktardı.

Uyum haftası kapsamında anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, bugün eğitime başladı. Bazı öğrenciler servislerle, bazıları da ailelerinin özel araçlarıyla okula gitmek yola çıkması trafik yoğunluğuna neden oldu.

Haftanın ilk iş günü saat 08.30 sıralarında, trafik yoğunluk haritasında yüzde 56 olarak belirtildi.