08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı?

Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2022 10:28
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, magazinin de gündemine oturdu. Dizide yapımcı kimliğiyle de bulunan usta oyuncu sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyunculuğuyla ekranların vazgeçilmez oyuncularından olan Kaynarca, hayranlarını şaşırttı. Bir dönem kiminle evli olduğunu görenler şaştı kaldı. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...
Uzman isim uyardı: Bunu sakın yapmayın!
Uzman isim uyardı: Bunu sakın yapmayın!
Ünlü oyuncu meğer Şener Şen’in kardeşiymiş!
Ünlü oyuncu meğer Şener Şen'in kardeşiymiş!
Yabancı kadınlar ve erkeklerin kavgası
Yabancı kadınlar ve erkeklerin kavgası
Kahvenin tarihi bu müzede saklı
Kahvenin tarihi bu müzede saklı
Darbettiler, karşılık verilince de ateş ettiler
Darbettiler, karşılık verilince de ateş ettiler
Oktay Kaynarca’nın eski eşi bakın kim çıktı?
Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı?
İETT otobüsleri birbirine girdi!
İETT otobüsleri birbirine girdi!
TIR 8 aracı biçti! Yaralılar var
TIR 8 aracı biçti! Yaralılar var
Masalları aratmayan düğüne ünlüler akın etti
Masalları aratmayan düğüne ünlüler akın etti
Adana’da dehşete düşüren olay!
Adana’da dehşete düşüren olay!
İstanbul’un göbeğinde yavru yılan paniği!
İstanbul'un göbeğinde yavru yılan paniği!
Çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı!
Çifte cinayette yeni detaylar ortaya çıktı!
Daha Fazla Video Göster