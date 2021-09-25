25 Eylül 2021, Cumartesi
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Oğluyla kavga eden küçük çocuğa korku dolu anlar yaşattı
Başakşehir'de oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayan kadın korku dolu anlar yaşattı. 7 yaşlarındaki çocuk dakikalarca gözyaşı dökerken kadın o anları cep telefonuyla görüntüledi. Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden 7 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Küçük çocuğu korkutan kadın onu gözyaşları içinde bıraktı. Kadının dakikalarca süren baskıyı cep telefonuyla kaydetti.