Oğluyla kavga eden küçük çocuğa korku dolu anlar yaşattı

Başakşehir'de oğluyla kavga ettiği çocuğu okul bahçesinde yakalayan kadın korku dolu anlar yaşattı. 7 yaşlarındaki çocuk dakikalarca gözyaşı dökerken kadın o anları cep telefonuyla görüntüledi.

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Edinilen bilgiye göre, Başakşehir'de aynı okulda okuyan çocuk ile bir arkadaşı kavga etti. Kavganın ardından okula giden kadın, oğluyla kavga eden 7 yaşlarındaki çocuğu yakaladı. Küçük çocuğu korkutan kadın onu gözyaşları içinde bıraktı. Kadının dakikalarca süren baskıyı cep telefonuyla kaydetti.