Oğlunun adını taşıyan okulda görevli! Gurur ve hüznü bir arada yaşıyor

Hem büyük bir gurur hem de hüzünlü bir hikaye var bu fotoğraf karesinin arkasında. Halil bodur şehit babası. Biricik evladı, 8 yıl önce vatan uğruna can verdi. Adı, memleketi Amasya’da yapılan bir okulda yaşatılıyor ve babası da şehit Recep Bodur'un adının verildiği o okulda görevli. Her gün mesaisine, oğlunun fotoğrafını selamlayarak başlıyor.

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