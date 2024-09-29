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Oğlunun adını taşıyan okulda görevli! Gurur ve hüznü bir arada yaşıyor

Oğlunun adını taşıyan okulda görevli! Gurur ve hüznü bir arada yaşıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 19:30
Hem büyük bir gurur hem de hüzünlü bir hikaye var bu fotoğraf karesinin arkasında. Halil bodur şehit babası. Biricik evladı, 8 yıl önce vatan uğruna can verdi. Adı, memleketi Amasya’da yapılan bir okulda yaşatılıyor ve babası da şehit Recep Bodur'un adının verildiği o okulda görevli. Her gün mesaisine, oğlunun fotoğrafını selamlayarak başlıyor.
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