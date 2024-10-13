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Obezite birçok hastalığa sebebiyet veriyor

Obezite birçok hastalığa sebebiyet veriyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 15:32
Acıbadem Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Serhat Doğan, obezitenin kendisi dışında birçok hastalığa sebebiyet verdiğini söyleyerek, obezitenin sebebiyet verdiği hastalıklar yaşam kalitesini düşüren ve tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eden ciddi problemlerdir” dedi.
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