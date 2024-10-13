13 Ekim 2024, Pazar
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Obezite birçok hastalığa sebebiyet veriyor
Acıbadem Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Serhat Doğan, obezitenin kendisi dışında birçok hastalığa sebebiyet verdiğini söyleyerek, obezitenin sebebiyet verdiği hastalıklar yaşam kalitesini düşüren ve tedavi edilmediğinde hayatı tehdit eden ciddi problemlerdir” dedi.