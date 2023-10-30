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O ilimizde gaz heyecanı! Fay hattında su ararken ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 30.10.2023 11:33
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı kuyudan çıkan gazı poşete doldurarak test yaptı. İşte görüntüler…
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