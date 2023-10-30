30 Ekim 2023, Pazartesi
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O ilimizde gaz heyecanı! Fay hattında su ararken ortaya çıktı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Kuzey Anadolu Fay Hattının Ganos Segmenti üzerinde bulunan Gaziköy Mahallesi'nde sondaj çalışmaları sırasında gaz çıktı. Bölgeye giden mahalle muhtarı kuyudan çıkan gazı poşete doldurarak test yaptı. İşte görüntüler…