O ilimizde aslan paniği sürüyor! Vatandaşlar konuştu |Video

Çorum'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından öldürüldü. Çobanın "gördüğüm hayvan aslandı" iddiası üzerine araştırma başlatıldı. Köye fotokapanlar yerleştirilirken, köylüler de tüfek ve dürbünlerle arazide arama yapıyor.

Ormanlık alanda görüldüğü iddia edildi, köylüler aslan avına çıktı.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Emirhalil köyü kırsalında geçtiğimiz günlerde aslan görüldüğü ddia edilmiş, bunun üzerine bölgeye fotokapanlar yerleştirilmişti.

Birkaç hayvanın telef olması ve bir çobanın çektiği fotoğraf, iddiaları güçlendirince köy halkı toplu olarak aslan aramaya başladı.

Tedirgin olan köylüler, dürbün ve tüfekle alanda iz sürüyor.

80 haneli ve yaklaşık 150 kişinin yaşadığı köyde, hem dronelu hem de fotokapanlı taramalar devam ediyor.