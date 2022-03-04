O aileyi sarsan bir gelişme daha! 9 ferdini koronavirüsten kaybetmişlerdi: 1’i daha pozitif çıktı

Rize'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs (kovid-19) sebebiyle 9 ferdini toprağa veren Genç ailesinin bir üyesinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedavisi süren hasta, test sonucu negatife döndüğünde aileden tespit edilen diğer riskli kişilerle genetik taramaya alınacak.

İstanbul'da ikamet eden Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, hastalanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada baba ile oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020 tarihinde önce Burak, bir hafta sonra da babası Muhammet Genç yaşamını yitirdi. Aileden 41 yaşındaki Bünyamin Genç 1 Aralık'ta, 53 yaşındaki İbrahim Genç 4 Aralık'ta, 58 yaşındaki Ali Genç ise 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Ali Genç'in tedavi olan 55 yaşındaki kardeşleri Fatma Duman 18 Aralık'ta, 46 yaşındaki Aysel Peçe de 21 Şubat 2021'de vefat etti. En son 43 yaşındaki Ahmet Genç de 13 Nisan'da toprağa verildi. Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu öğrenildi.



AYNI AİLEDEN 9 KİŞİ HAYATTAN KOPTU



6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısına cevap verildi. Geçen yıl Haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ailenin 25 üyesi aşılandı. Aşıların ardından yaklaşık 10 aydır Genç ailesinden kimse virüse yakalanmadı ancak ailenin koronavirüs kabusu yeniden ortaya çıktı. Babasını, ağabeyini, 2 halasını ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya da 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Sağlık durumu ağırlaşan Şenay Genç Yalçınkaya da 20 Şubat'ta hayatını kaybetti.



14 RİSKLİ BİREY BELİRLENDİ



Koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin genlerinin araştırılması çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı, genetik araştırma başlattı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Çitli ve ekibi, genetik tarama testi için temasa geçilen aile fertleri ile görüştü. Araştırmalarda, ailede çeşitli kronik rahatsızlıkları olan, bazı semptomlar görülen 14 'riskli birey' tespit edildi.

BAKANLIK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

ÜTakibe alınan kişilerden çeşitli numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle yapılacak genetik analiz sonucu koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılmaya başlandı.



1 KİŞİNİN DAHA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Genetik analiz sonuçlarını bekleyen Genç ailesinde 1 kişi daha koronavirüse yakalandı. Bazı semptomların görülmesi üzerine yapılan testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine evde devam edildiği öğrenildi. Bu kişinin de test sonucunun negatife dönmesi halinde aileden tespit edilen diğer riskli bireylerle genetik taramaya tabi tutulacağı öğrenildi.