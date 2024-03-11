Nostalji severlerin ortak adresi! Antika sevenlerin durağı Feriköy Antika Pazarı

İstanbul Şişli'de kurulan Feriköy Antika Pazarı; her pazar günü yediden yetmişe antika tutkunlarının, ikinci el meraklılarının ve nostalji sevenlerin ortak duraklarından biri. A Haber ekibi, pazarı ziyaret etti ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

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