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Nöbetçi öğretmeni boksör kardeşler darp etti!

Nöbetçi öğretmeni boksör kardeşler darp etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 21:41
Mardin’in Mazıdağ ilçesinde bir anaokulun bahçesinde nöbetçi öğretmen 'kapı açma' nedeniyle tartıştığı biri amatör boksör 2 kardeş tarafından darbedildi. Öğretmen Yusuf E., ‘Anahtar yanımda yok, diğer kapıdan girin’ diye cevap verince, tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu ve kemerli kavgaya dönüştü. Darp raporu alan Yusuf E.’nin şikayeti üzerine saldırgan kardeşler gözaltına alındı. 2 kardeşin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı…
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