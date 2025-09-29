29 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik Tekirdağ merkezli operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı
Nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik Tekirdağ merkezli operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı

Nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik Tekirdağ merkezli operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2025 09:24
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "537 vatandaşımızı, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik Tekirdağ merkezli operasyonlarda 41 şüpheli tutuklandı
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi?
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi?
Pancarda rekolte nasıl?
Pancarda rekolte nasıl?
Maltepe’de yağış kazayı beraberinde getirdi
Maltepe'de yağış kazayı beraberinde getirdi
Barış Boyun soruşturmasında yeni detaylar
Barış Boyun soruşturmasında yeni detaylar
Yaptığı resimleri çöpe atıyor koleksiyonerleri çöplük çöplük dolaştırıyor
Yaptığı resimleri çöpe atıyor koleksiyonerleri çöplük çöplük dolaştırıyor
Meteoroloji’den 17 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı
Orka yelkenliyi böyle batırdı
Orka yelkenliyi böyle batırdı
Kangal Belediye Başkanı A Haber’de
Kangal Belediye Başkanı A Haber'de
Ölümcül boynuz darbesi
Ölümcül boynuz darbesi
Güllü pencereden nasıl düştü?
Güllü pencereden nasıl düştü?
Trafik çilesi: İstanbul’un çözümsüz sorunu
Trafik çilesi: İstanbul’un çözümsüz sorunu
Yayaların ölümden döndüğü anlar kamerada
Yayaların ölümden döndüğü anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster