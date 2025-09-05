Nikahlarına yetiştiren şoförü şahit yaptılar

Bugün nikahları olan Namık ve Hacer Kar çifti Akhisar Mahallesi Karalar yolunda özel halk otobüsü beklemeye başladı. Otobüs şoförü Ömer Ulubey, çifti görünce durdu. Nikah saatine geç kalan çift, şoförden özel talepte bulundular. Genç çiftin bu isteğini kırmayan Ulubey, gençleri tam vaktinde nikah dairesine yetiştirdi. Yapılan bu jest karşısında genç çiftte Ömer Ulubey'i nikah şahidi yaptılar. Çift sosyal medya hesaplarından şu ifadeyi paylaştı; "Nikah saatine tam vaktinde yetiştiren Hızır abim Ömer Ulubey, bu güzel gayretin ve mücadelen için çok teşekkür ederiz..."

