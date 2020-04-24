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Son dakika: Nihat Hatipoğlu'ndan A Haber'de kritik Ramazan ayı uyarısı, koronavirüs (Covid-19) ve Hz. Ömer mesajı | Video

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24.04.2020
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, A Haber canlı yayınına katılarak Ramazan ayında yapacağımız ibadetlere dair önemli mesajlar verdi. Bir Müslüman’ın hayattaki emelinin ne olması gerektiğine değinen Nihat Hatipoğlu, Allah’a olan bağlılığa dikkat çekti. Gençler için önemli mesajlar da veren Hatipoğlu “Ramazan'da tedbir ve tevekkülü elden bırakmayalım” dedi. Bu ayda Kur’an ve hadislerden yola çıkarak okumalar yapılması tavsiyelerinde bulundu. Corona virüs (Covid-9) ile ilgili de konuşan Hatipoğlu, “Doktorların önerilerine uyun. Sosyal mesafeye uyun” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda ise Hz. Ömer’in hayatından bir örnek vererek sözlerini noktaladı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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