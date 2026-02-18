İSKİ'den 20 bin liralık "yanlış fatura" skandalı: 6 yıl boyunca sayaç okumadan kestiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’de akıllara durgunluk veren bir skandal gün yüzüne çıktı. Sarıyer-Beşiktaş bölgesinde görevli personelin tam 6 yıl boyunca su sayaçlarını okumadığı, faturaları "ortalama tüketim" üzerinden şişirerek kestiği anlaşıldı. Skandalın mağdurlarından Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ'un itirazıyla ortaya çıkan "19 bin 900 liralık" alacak tablosu, İBB yönetimindeki kurumun beceriksizliğini gözler önüne serdi. Parasını tahsil etmek isteyen vatandaşa ise kurumdan "Veznede o kadar para ne arar?" şeklinde şoke eden bir yanıt geldi.