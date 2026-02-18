CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İSKİ'den 20 bin liralık "yanlış fatura" skandalı: 6 yıl boyunca sayaç okumadan kestiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’de akıllara durgunluk veren bir skandal gün yüzüne çıktı. Sarıyer-Beşiktaş bölgesinde görevli personelin tam 6 yıl boyunca su sayaçlarını okumadığı, faturaları "ortalama tüketim" üzerinden şişirerek kestiği anlaşıldı. Skandalın mağdurlarından Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ'un itirazıyla ortaya çıkan "19 bin 900 liralık" alacak tablosu, İBB yönetimindeki kurumun beceriksizliğini gözler önüne serdi. Parasını tahsil etmek isteyen vatandaşa ise kurumdan "Veznede o kadar para ne arar?" şeklinde şoke eden bir yanıt geldi.

Öne Çıkanlar

Kayseri'de kuvvetli rüzgar binanın duvarını yıktı
Kayseri'de kuvvetli rüzgar binanın duvarını yıktı
13 yaşındaki Eymen'i ölüme sanal oyun mu götürdü?
13 yaşındaki Eymen'i ölüme sanal oyun mu götürdü?
Manisa'da derenin seviyesi yükseldi: 2 araç mahsur kaldı
Manisa'da derenin seviyesi yükseldi: 2 araç mahsur kaldı
ABD-İran ile gizli müzakere trafiği mi? Nükleer pazarlıkta "diz çöktürme" stratejisi
ABD-İran ile gizli müzakere trafiği mi? Nükleer pazarlıkta "diz çöktürme" stratejisi
Müge Anlı'daki Mekiye Akyel dosyasında gözaltı kararı
Müge Anlı'daki Mekiye Akyel dosyasında gözaltı kararı
Gaziantep'te silahlı maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
Gaziantep'te silahlı maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu
Kayseri'de korkutan olay! Düdüklü tencere böyle patladı
Kayseri'de korkutan olay! Düdüklü tencere böyle patladı