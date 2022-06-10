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Nesli tükenmekte! Ender rastlanan beyaz yunuslar böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 10.06.2022 15:44
Çin’in güneydoğusundaki Xiamen kıyılarında, Hint-Pasifik kambur yunusu olarak bilinen Çin beyaz yunusları görüldü. Yaklaşık 15 yunusun dansı görsel şölen oluşturdu. Xiamen Körfezi'nde 60-70 beyaz yunusun yaşadığı biliniyor. Kentin sahil kısmında yaşayanların, ender rastlanan deniz canlılarını balkonlarından bile görebildiği belirtildi. Nesli tükenmekte olan beyaz yunuslar, Çin'de devlet koruması altında bulunuyor. Beyaz yunuslar genellikle 10 metreden daha az derinlikte sığ sularda yaşıyor.
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