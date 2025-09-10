Nesli tehlikede olan mavi yelken balığı zıpkınla vuruldu! O anlar kamerada

10 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 20:31
Muğla’nın Bodrum ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan mavi yelken balığı, kıyıda bir kişi tarafından zıpkınla vuruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı balığı avlayan kişiye 12 bin 660 TL para cezası kesti. Bodrum Belediyesi, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından olayı kınadı ve yasal sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Balığın vurulması, bölgedeki deniz yaşamının korunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.
