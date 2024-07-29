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Nemrut’a giden piknikçilere ayı sürprizi

Nemrut’a giden piknikçilere ayı sürprizi

İHA
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Giriş: 29.07.2024 09:30
Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü çevresine pikniğe giden vatandaşların sofralarını ayılar bastı.
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