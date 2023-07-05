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Nefesi yetmedi! Öterken...

İHA
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Giriş: 05.07.2023 15:40
Karabük'te uzun uzun öten horoz nefesi tükenince bayıldı. Horozun bayılma anları sahibi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Horozun bayılma görüntüleri izleyenleri gülümsetti.
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