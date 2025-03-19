Nefes borusuna şeker kaçan öğrenciye Heimlich manevrası!

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakı'da Çermik ilçesi Ercan Demirkol İlkokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 2'nci sınıf öğrencisinin teneffüste yediği şeker, nefes borusuna kaçtı. Durumu fark eden kadın öğretmen, şekeri çıkaramayınca durumu bahçedeki ilkokul öğretmeni Bayram Kaya'ya söyledi. Kaya, Heimlich manevrası ile öğrenciyi kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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