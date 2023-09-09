Nazi bayrağı açan gruba operasyon! Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda maskeli bir grup, 30 Ağustos'ta Nazi bayrağı açıp fotoğraf çektirmiş ve çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Polisin olayla ilgili düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

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