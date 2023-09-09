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Nazi bayrağı açan gruba operasyon! Gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

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Giriş: 09.09.2023 08:46
İstanbul Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda maskeli bir grup, 30 Ağustos'ta Nazi bayrağı açıp fotoğraf çektirmiş ve çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Polisin olayla ilgili düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.
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Nazi bayrağı açan gruba operasyon!
Nazi bayrağı açan gruba operasyon!
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