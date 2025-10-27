Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Davadan çekilen avukat Ali Eryılmaz’dan çarpıcı hamle

27 Ekim 2025, Pazartesi

Giriş: 27.10.2025 16:18
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Narin Güran davasıyla ilgili gelişme var. Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığından çekildiğini açıklayan Ali Eryılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. Narin'in üzerindeki saç örneklerinin incelenmesini talep etti. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.
