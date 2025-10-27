Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Davadan çekilen avukat Ali Eryılmaz’dan çarpıcı hamle

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Narin Güran davasıyla ilgili gelişme var. Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığından çekildiğini açıklayan Ali Eryılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. Narin'in üzerindeki saç örneklerinin incelenmesini talep etti. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN