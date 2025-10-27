27 Ekim 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Davadan çekilen avukat Ali Eryılmaz'dan çarpıcı hamle
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Narin Güran davasıyla ilgili gelişme var. Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığından çekildiğini açıklayan Ali Eryılmaz, Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. Narin'in üzerindeki saç örneklerinin incelenmesini talep etti. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.