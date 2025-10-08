08 Ekim 2025, Çarşamba

Narin Güran cinayeti davası Yargıtay'da

Narin Güran cinayeti davası Yargıtay'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 10:42
Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin ana davayla ilgili Yargıtay'da temyiz ön inceleme safhası tamamlandı dosya arşive alındı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
