Narin cinayetinde sır 72 dakika | Uzman isimler A Haber’de

Narin Güran cinayetinde ifade işlemleri devam eden gözaltındaki 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayetteki sır 72 dakika aydınlatılamaya çalışılıyor. Amca Salim Güran’ın Antalya da bir kişi ile 72 dakika içinde 5 defa telefon görüşmeleri yaptı ve bunlar araştırılıyor. Türkiye’yi sarsan olaya dair gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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