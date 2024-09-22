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Muşlu şehidin son videosu yürekleri yaktı!

Muşlu şehidin son videosu yürekleri yaktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 22:10
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit 2 operasyonunda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay, şehit olmadan önce paylaştığı video yürekleri dağladı. Şehid Abakay kayda aldığı son görüntülerde, “Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okunmakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak” diye paylaşmıştı. Bu sözleriyle cesaret ve fedakârlık dolu bir mesaj veren Abakay, hem kahramanlığı hem de vatan sevgisiyle anılmaya devam edecek.
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Muşlu şehidin son videosu yürekleri yaktı!
Muşlu şehidin son videosu yürekleri yaktı!
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