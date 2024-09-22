22 Eylül 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Muşlu şehidin son videosu yürekleri yaktı!
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit 2 operasyonunda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay, şehit olmadan önce paylaştığı video yürekleri dağladı. Şehid Abakay kayda aldığı son görüntülerde, “Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okunmakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak” diye paylaşmıştı. Bu sözleriyle cesaret ve fedakârlık dolu bir mesaj veren Abakay, hem kahramanlığı hem de vatan sevgisiyle anılmaya devam edecek.