Muşlu şehidin son videosu yürekleri yaktı!

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit 2 operasyonunda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay, şehit olmadan önce paylaştığı video yürekleri dağladı. Şehid Abakay kayda aldığı son görüntülerde, “Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okunmakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak” diye paylaşmıştı. Bu sözleriyle cesaret ve fedakârlık dolu bir mesaj veren Abakay, hem kahramanlığı hem de vatan sevgisiyle anılmaya devam edecek.

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