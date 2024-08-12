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Muskayı açınca hastanelik oldular! Aydın'da akılalmaz olay! AFAD devreye girdi

Muskayı açınca hastanelik oldular! Aydın'da akılalmaz olay! AFAD devreye girdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 11:19
Aydın Kuşadası'nda nazardan korunmak için muska takan çocuk, boynundaki muskayı açınca olanlar oldu. Muskanın içinde bulunan civaya temas eden çocuk ile civayı temizlemek isteyen annesi ve bir başka yakını zehirlendi. 3 kişi hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri devreye girerek evde temizleme çalışmaları başlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nazardan koruması amacıyla 14 yaşındaki çocuğun boynunda asılı olan civalı muskadan dökülen civanın temas ettiği çocuk ile annesi ve evde bulunan bir kadın, özel kıyafetlerle hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı.

Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü. Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi. Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirilerek yardım istendi.

Eve gelen sağlık ekipleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AFAD ekipleri civanın döküldüğü evde temizleme çalışması yaptı

AFAD EKİPLERİ EVDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Yaşanan olayın ardından dökülen maddenin civa olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.

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