Muğla’nın coğrafi işaretli kumaşı: Dastar

Unutulmaya yüz tutmuş bu Dastar kumaşı Muğla'da dokunmaya devam ediliyor. Tamamen doğal işlemlerden geçen üzümlü dastarından çeşitli kıyafetler de yapılıyor...

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