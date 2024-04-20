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Muğla'da toprak kayması: 2 yaralı! Toprak altında kalan işçiler kurtarıldı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 20.04.2024 16:18
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmur nedeniyle iki işçi kayan toprağın altında kaldı. 2 işçi kurtarma ekipleri tarafından toprak altından çıkartıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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