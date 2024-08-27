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Muğla'da Senem Kıvrık cinayetinde kan donduran detay! Katil kocanın planı ortaya çıktı

Muğla'da Senem Kıvrık cinayetinde kan donduran detay! Katil kocanın planı ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 20:37
Muğla'da dehşete düşüren bir cinayet işlendi. Hakkında 3 ay evden uzaklaştırma kararı bulunan Muhittin Kıvrık, eşi Senem Kıvrık'ı sokak ortasında bıçaklayarak katletti. Senem Kıvrık cinayetinde ise yeni detaylar ortaya çıktı. Vicdansız koca Muhittin Kıvrık, tasarlayarak eşini öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken cinayet planı tüyler ürpertti. Katil kocanın planındaki "bıçak ve çakı" detayı ortaya çıkarken internet aramaları ise dehşete düşürdü.
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