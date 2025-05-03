03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Muğla'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın karaciğeri İzmir'e nakledildi
Muğla'da özel bir hastanede beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki Tolga Özgür'ün karaciğeri, kardeşinin onayıyla organ bağışında bulunulmasının ardından İzmir'e nakledildi. Hayatını kaybeden Özgür'ün karaciğeri, İzmir Acıbadem Kent Hastanesi'nden gelen uzman ekip tarafından başarılı bir operasyonla alındı.