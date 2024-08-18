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Muğla Ula'da orman yangını

Muğla Ula'da orman yangını

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.08.2024 17:18
Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken, Yatağan'da etkisini artıran alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle yetkililer, Yatağan'da bulunan 3 köy için boşaltma kararı aldı.
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