Müge Anlı'ya canlı yayında doğum günü sürprizi

ATV ekranında yıllardın kayıpların bulunduğu faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı'ya canlı yayında büyük sürpriz... Anlı'nın ekibi doğum günü olan başarılı sunucuya stüdyoda sürpriz bir kutlama yaptı. Bu kutlama karşısında Müge Anlı duygu yüklü anlar yaşadı. İşte 19 Aralık 2019 Perşembe günkü yayınından çok özel görüntüler...