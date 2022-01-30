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Müge Anlı'nın Instagram hakkındaki sözleri sosyal medyayı salladı

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Giriş: 30.01.2022 15:11
Başarılı sunucu Müge Anlı'nın o ifadelerini üzerine alan şarkıcı İrem Derici'den jet yanıt geldi! "Müge ablamı kızdıramam" diyen İrem Derici'den sonra Lerzan Mutlu'dan olay yorum gecikmedi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden dikkat çeken konuları masaya yatıran, kayıpları bulan, cinayetleri çözen ve büyük kavuşmalara imza atan Müge Anlı son bölümde, sosyal medyada fotoğraf paylaşırken filtre kullanımı ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Oldukça fazla filtre kullanan ünlü şarkıcılar İrem Derici ve Lerzan Mutlu, Müge Anlı'nın çok gündem olan sözlerine verdiği yanıtla dikkatleri üzerine topladı. İşte İrem Derici'nin üzerine alındığı o sözler…
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