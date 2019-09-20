Müge Anlı'dan taklidini yapan internet fenomeni Tansu Arif Dayan'a mesaj var |Video

Müge Anlı ATV ekranlarındaki programıyla Türkiye'nin sevgilisi olmaya devam ediyor. İnternet fenomeni Tansu Arif Dayan'ın yaptığı videoları gören Müge Anlı, çok güldüğünü açıkladı. Tansu Arif Dayan da sosyal medya hesabından Müge Anlı'dan gelen hediyeyle paylaşım yaptı. Müge Anlı taklidini yapan Tansu Arif Dayan'ın başarısından etkilenirken, genç fenomenden programında da söz etti. Sosyal medya fenomeni de yeni sezonun başlaması ve Müge Anlı'nın beğenmesi nedeniyle videolarına devam edeceğini ifade etti. Genç fenomen Müge Anlı'ya yaklaşımından dolayı teşekkür etti.