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Müge Anlı'da aranan Müslüme ile ilgili korkutan iddia! “Biri almış götürmüş...”

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Giriş: 18.11.2021 16:42
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Müslüme Yağal tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. 10 Kasım'da Mersin'de kaybolan Yörük kızını arama çalışmalarında dokuzuncu güne gelinirken hala hiçbir iz bulunamadı. Yağal ailesinin yaşadığı çadırın yakınlarında bulunan kan izi herkesi kokuturken sır olayla ilgili bir iddia ortaya atıldı. İşte Müslüme'nin kaybında yaşanan son dakika gelişmeleri...
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