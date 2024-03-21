Müge Anlı ve Dostları’ndan çocuklar için lise! Sanat lisesi projesi

Türkiye'nin en büyük aşevi ağını kuran Müge Anlı ve Dostları bu kez de lise çağındaki Roman çocuklar için el ele verdi. Müge anlı ve Dostları, Güzel Sanatlar Lisesi İstanbul Beyoğlu'nda restore edilen tarihi binada eğitim hayatına başlayacak.

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