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26.09.2019

Müge Anlı Satı Ermiş hakkındaki son dakika gerçeğiyle şaşkına döndü |Video

Müge Anlı Satı Ermiş'i aramaya devam ederken Ankara'dan bağlanan Yaşar Bey anlattıklarıyla yeni bir bakış açısının açılmasını sağladı. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 6 çocuk annesi Satı Ermiş'in son kez görüştüğü olarak katılan Feyat Araz'ın bir yalanı ortaya çıktı. Feyat Araz son olarak 21 Ağustos'ta Satı Ermiş ile otelde görüştüğünü söylemişti. Yaşar Bey, "Daha sonra görüşmedim" diyen Feyat Araz'ın beyanını yalanladı. Müge Anlı Yaşar Bey'in sözleri sonrasında "işler karışıyor" ifadesinde bulundu. İşte programda ortaya çıkan detaylar.

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