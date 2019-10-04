Müge Anlı canlı yayınında çözülen Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme |Video

Müge Anlı canlı yayınında çözülen Nazmiye Oruçoğlu cinayetinde flaş gelişme... Davada ilk duruşma görüldü. Cinayet zanlısı ilk eş suçlamaları kabul etmedi. Sanıkların hepsi hakim karşısına çıktı. Peki itiraf geldi mi? 03 Ekim 2019 Çarşamba günü Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler konuşuldu? Tüm detaylar haberimizde...