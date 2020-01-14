Müge Anlı canlı yayınında 56 yıllık hasret son buldu! Gözyaşları sel oldu |Video

ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 14 Ocak 2020 Salı günkü yayınında 56 yıllık hasret son buldu. 19 yaşında kaçarak evlenen ve bir daha ailesinden hiç kimseyi görmeyen Emine Bakacak Müge Anlı’ya başvurdu. Dünkü canlı yayında kardeşleriyle telefonda konuşan Emine Bakacak gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugünkü canlı yayına katılan Emine Hanım ve kardeşleri izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dünkü yayınında yarım asırlık hasret son buldu. 19 yaşında kaçarak evlenen ve 56 yıldır 4 kardeşini görmeyen Emine Bakacak, Müge Anlı'ya başvurdu. Güzel haberi bugün canlı yayında Müge Anlı verdi.

Dünkü yayında kardeşinin fotoğrafını gören ve 56 yıl sonra kardeşi Feride ile telefonda konuşan Emine Hanım, gözyaşlarına boğuldu. Emine Hanım, ablası Feride Hanım, abisi Ahmet Bey ve kardeşi Behiye Hanım ile canlı yayında telefonda konuştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 14 Ocak 2020 Salı günkü yayınında ise yarım asırlık hasret son buldu. Emine Bakacak'ın canlı yayında kardeşlerine kavuşma anları izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yaşanan o son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...