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MSB Mehteran Birliği, Malatya’da konser verdi!

MSB Mehteran Birliği, Malatya'da konser verdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 23:08
İnönü Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen etkinliğe Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tüm General Erman Kiraz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 67 kişiden oluşan MSB Mehteran Birliği, seslendirdiği ezgilerle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
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MSB Mehteran Birliği, Malatya’da konser verdi!
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