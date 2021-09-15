Motosikletli saldırgan dehşet saçtı

Esenyurt’ta motosikletli iki şahıs, takip ettikleri emlakçıya dükkanının önünde kurşun yağdırdı. Bu sırada yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi olurken dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Mehterçeşme mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre emlakçı Ersin A., dükkanının önüne arabasını park edip çevredekilerle sohbet etmeye başladı. O sırada kendisini takip eden motosikletli iki şahıstan birisi, çevreyi de kontrol ettikten sonra silahına sarıldı. Sessizce Ersin A.’nın yanına yaklaşan silahlı saldırgan yedi el ateş etti. Mermiler Ersin A.’nın isabet ederken, o sırada yoldan an geçmekte olan bir kadında mermilerin hedefi oldu. Olay sonrasında saldırgan şahıslar motosiklete binip kayıplara karışırken, yaralı kadın ve Ersin A. yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

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