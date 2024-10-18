18 Ekim 2024, Cuma
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Motosikletli şahısların silahlı saldırı anı kameralarda!

Motosikletli şahısların silahlı saldırı anı kameralarda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2024 23:43
Adana’da motosikletli şüpheliler, sokakta yürüyen iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldır anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler defalarca ateş açmasın rağmen hedefi tutturamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Motosikletli şahısların silahlı saldırı anı kameralarda!
Motosikletli şahısların silahlı saldırı anı kameralarda!
Yıpranmış bayrağı öpüp yerinden aldı!
Yıpranmış bayrağı öpüp yerinden aldı!
Bursa’da 3 ev alevlere teslim oldu!
Bursa'da 3 ev alevlere teslim oldu!
Doğalgaz paniği: Gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi
Doğalgaz paniği: Gelen ihbarlar ekipleri harekete geçirdi
İzmir’de korkutan yangın!
İzmir'de korkutan yangın!
Otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada!
Otomobilin taksiye çarptığı anlar kamerada!
Yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı!
Yolda yürüyen 2 kişiye silahlı saldırı!
45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi!
45 ilde 485 diri fay hattı tespit edildi!
Rojin’in babası cinayet dedi: Kızımı öldürüp, göle attılar
Rojin'in babası "cinayet" dedi: Kızımı öldürüp, göle attılar
Üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü!
Üniversite öğrencisi motosiklet kazasında öldü!
Şevval Sam’a 2 saatlik konser için 6 milyon TL!
Şevval Sam’a 2 saatlik konser için 6 milyon TL!
Kamuda tasarruf önlemleri tüm hızıyla sürüyor!
Kamuda tasarruf önlemleri tüm hızıyla sürüyor!
Daha Fazla Video Göster