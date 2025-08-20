Motosikletleri bırakıp kaçtılar

20 Ağustos 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.08.2025 11:35
Antalya'nın Manavgat ilçesinde görevden dönen polis memuru, bir gün önce kendilerinden kaçan abartı egzoz takılı motosiklet kullanan 12 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu aynı bölgede tekrar görünce durdurdu. Motosikletleri bırakarak kaçan çocuklar, yakındaki bir parkta yakalanınca "Biz minibüsle geldik" diyerek kendilerini savundu. 2 çocuğun babalarına toplam 70 bin 114 TL para cezası uygulandı.
