Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki İsra öldü, ağabeyi ağır yaralandı

11 Ağustos 2025, Pazartesi

Giriş: 11.08.2025 16:40
Mersin'de koşarak yolun karşısına geçerken, motosikletin çarptığı İsra Elosman (5) hayatını kaybetti, ağabeyi Muhammed Elosman (7) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Yunus Emre Küçük, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
