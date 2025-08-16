16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Motosiklet ile otomobil kafa kafa çarpıştı
Motosiklet ile otomobil kafa kafa çarpıştı

Motosiklet ile otomobil kafa kafa çarpıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 22:51
Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Hakkı Bey Sokak üzerinde ters yönden İnegöl Caddesi'ne çıkış yapmakta olan Oğuzhan U. (41) yönetimindeki 34 RU 6423 plakalı otomobil, Mesudiye altgeçidinden Orhaniye Mahallesi istikametine seyir halinde olan Gizem Ö. (23) yönetimindeki 16 BTG 039 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan annesi Nilüfer Ö. (43) yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, yere düşerek yaralanan annesi için dakikalarca gözyaşı döktü. Genç kızı, çevredeki vatandaşlar teselli etmeye çalıştı. Anne ve kızı aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Motosiklet ile otomobil kafa kafa çarpıştı
Fırlattığı kumanda ’silah’ sayıldı!
Fırlattığı kumanda 'silah' sayıldı!
Ters dönen traktörün altında sıkışan sürücü yaralandı
Ters dönen traktörün altında sıkışan sürücü yaralandı
Motosiklet ile otomobil kafa kafa çarpıştı
Motosiklet ile otomobil kafa kafa çarpıştı
Gelibolu’da çıkan orman yangını böyle görüntülendi
Gelibolu'da çıkan orman yangını böyle görüntülendi
Aydın’da bir kişi parkta ölü bulundu
Aydın'da bir kişi parkta ölü bulundu
Evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada
Evin balkonunda uyuşturucu kullanan şahıslar kamerada
3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Manisa’da sır cinayette şüpheli tanıdık çıktı
Manisa’da sır cinayette şüpheli tanıdık çıktı
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
İstanbul’da etkili olan poyraz fırtınası şiddetini artırdı
İstanbul’da etkili olan poyraz fırtınası şiddetini artırdı
Ankara’da süt toplama deposunda yangın
Ankara’da süt toplama deposunda yangın
İp düğümlendi pilotun sakinliği faciayı önledi
İp düğümlendi pilotun sakinliği faciayı önledi
Daha Fazla Video Göster