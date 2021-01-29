Mobilya seçerken nelere dikkat etmeli?

Pandemi sürecinde evde geçirilen süre artınca mobilya sektörüne olan ilgi de arttı. Ancak bazı mobilya üreticileri, gıda sektöründe olduğu gibi birtakım hilelere başvuruyor. Peki mobilya alırken nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Özellikle bazı mobilya üreticileri, maliyeti düşürmek için polyester yöntemiyle ahşabı taklit ederek müşterilerini aldatma yoluna gidiyor.

Mobilya seçerken ahşabın türüne ve cilaya da çok dikkat etmek gerekiyor.