23 Şubat 2022, Çarşamba
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Minik Asiye gibi köpek saldırısı sonucu yaralanan Berat’tan güzel haber
Tokat'ta sokak köpeğinin saldırmasıyla burnundan ve dudağından yaralanan 12 yaşındaki Berat Sunar’a başarılı bir operasyon yapıldı. Oğlu için yaşadığı endişeyi dile getiren baba, “Ameliyatı başarılı ile yapan doktorumuz kalem çiziği gibi bir izin olur veya olmaz gibi bizlere izah etti. Kendisinden rabbim razı olsun.” dedi.