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Minik Asiye gibi köpek saldırısı sonucu yaralanan Berat’tan güzel haber

İHA
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Giriş: 23.02.2022 16:57
Tokat'ta sokak köpeğinin saldırmasıyla burnundan ve dudağından yaralanan 12 yaşındaki Berat Sunar’a başarılı bir operasyon yapıldı. Oğlu için yaşadığı endişeyi dile getiren baba, “Ameliyatı başarılı ile yapan doktorumuz kalem çiziği gibi bir izin olur veya olmaz gibi bizlere izah etti. Kendisinden rabbim razı olsun.” dedi.
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