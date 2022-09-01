01 Eylül 2022, Perşembe
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Mine Ersoy’un feci sonu! Ailesi görünce sinir krizleri geçirdi
Antalya'da arkadaşının kullandığı otomobilin takla atmasıyla camdan dışarı fırlayan, hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Mine Ersoy hayatını kaybetti. Ersoy'un cenazesi anne ve babasının gözyaşları arasında alındı.