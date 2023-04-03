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Milyoner'de "Kenan İmirzalıoğlu" sorusu

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Giriş: 03.04.2023 01:24
Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Nisan 2023 Pazar günkü yeni bölümü Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de yayınlandı. Programda yarışmacının seyirci jokerini kullandığı soru herkesi şaşırttı. "Kim Milyoner Olmak İster?'de Kenan İmirzalıoğlu, yakınları yanlarında olmayıp yalnız geldiklerini belirten yarışmacılara genellikle hangisini söyler?" sorusu yarışmaya damga vurdu. İşte sorunun yanıtı…
Milyoner’de İmirzalıoğlu sorusu
Milyoner'de "İmirzalıoğlu" sorusu
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