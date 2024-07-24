24 Temmuz 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Milyar dolarlık miras kavgası! Ünlü petrolcü Prof. Dr. Güntekin Köksal’ın mirası evlatlarını birbirine düşürdü
Sovyet coğrafyasındaki çalışmaları nedeniyle 'Kızıl Milyarder' lakabıyla anılan petrol girişimcisi PET Holding Kurucu Başkanı Prof. Dr. Güntekin Köksal'ın iki yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasında paylaşılamayan mirası mahkemelik oldu.