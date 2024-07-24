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Milyar dolarlık miras kavgası! Ünlü petrolcü Prof. Dr. Güntekin Köksal’ın mirası evlatlarını birbirine düşürdü

Milyar dolarlık miras kavgası! Ünlü petrolcü Prof. Dr. Güntekin Köksal’ın mirası evlatlarını birbirine düşürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 11:47
Sovyet coğrafyasındaki çalışmaları nedeniyle 'Kızıl Milyarder' lakabıyla anılan petrol girişimcisi PET Holding Kurucu Başkanı Prof. Dr. Güntekin Köksal'ın iki yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasında paylaşılamayan mirası mahkemelik oldu.
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